        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da deprem haftası kapsamında farkındalık eğitimi ve tatbikat yapıldı

        Adıyaman'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik deprem farkındalık eğitimi ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve UMKE koordinasyonunda Fatih Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikat öncesinde sınıflarda öğrencilere deprem anında doğru davranış biçimleri hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

        Senaryo gereği çalan alarmın ardından öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde doğru korunma pozisyonunu aldı. Daha sonra planlı ve kontrollü şekilde okul binası tahliye edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin afetlere karşı bilinçli yetişmesi amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çeken Tosun, okullarda Deprem Haftası kapsamında farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

