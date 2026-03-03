Canlı
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, "halk buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Giriş: 03.03.2026 - 14:23
        Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, "halk buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.


        Valilik makamında vatandaşları kabul eden Varol, ziyaretçileriyle sohbet edip talepleri dinledi.

        Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

