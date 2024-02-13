Adıyaman'da depremzede çiftçilere 600 milyon liralık destek

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, depremzede çiftçilere yaklaşık 600 milyon lira değerinde tohum, yem, büyük ve küçükbaş hayvan desteği yapıldığını söyledi.

Kıyas, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentte yaraların sarılabilmesi için Bakanlık olarak imkanların seferber edildiğini belirtti.

Bu kapsamda depremden zarar gören hayvan üreticisi ve çiftçilerin desteklendiğini anlatan Kıyas, özellikle yem bitkilerinde girdi maliyetlerini azaltmak için tohum dağıtımının yapıldığını kaydetti. Kıyas, şöyle konuştu:

"820 çiftçimize, 10 bin 859 küçükbaş, 1083 büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun parasal değeri 160 milyon lira. Adıyaman'da geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri yaklaşık 600 milyon lira. Bu rakama dağıttığımız hayvan, mazot, gübre, tohum, büyükbaş hayvan, arıcılık dahil. Onun dışında özellikle depremin ilk anında yaklaşık 6 bin ton yem desteği verdik. Hayvanlar soğukta kalmasın diye yaklaşık 5 bin çadır ve brandayı köylülerimize ulaştırdık."