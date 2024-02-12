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        Adıyaman'da trafik kazasına 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:47 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:47
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        Adıyaman'da trafik kazasına 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 02 ADL 511 plakalı otomobil, F.D. idaresindeki 02 AR 860 plakalı otomobille 15 Temmuz Şehitler Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücü F.D. ile araçta bulunan A.K. yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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