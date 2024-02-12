Adıyaman'da trafik kazasına 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 02 ADL 511 plakalı otomobil, F.D. idaresindeki 02 AR 860 plakalı otomobille 15 Temmuz Şehitler Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü F.D. ile araçta bulunan A.K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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