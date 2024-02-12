Adıyaman'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ekipler bu kapsamda eşkallerini belirledikleri H.E. A.Ş.G. R.P. ile H.E'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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