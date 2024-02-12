Adıyaman'da depremlerde hayatını kaybedenlerde anıldı
Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi'nde düzenlenen anma töreninde depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlıkları ziyaret etti.
Ziyaretin ardından mevlit okunup duaların edilmesiyle tören sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.