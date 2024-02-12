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        Adıyaman'da TYP personeline hijyen eğitimi verildi

        Adıyaman'da Toplum Yararına Çalışma Program (TYP) personellerine hijyen eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:47
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        Adıyaman'da TYP personeline hijyen eğitimi verildi
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        Adıyaman'da Toplum Yararına Çalışma Program (TYP) personellerine hijyen eğitimi verildi.

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane konferans salonunda 90 TYP personeline genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi.

        Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, bu tür eğitimlerin aralıksız devam edeceğini aktardı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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