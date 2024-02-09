Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan M.K. ile M.A. işlemleri için karakola götürüldü.

Ekipler, minibüste yaptıkları aramada gümrük kaçağı 514 el feneri, 133 araç teybi, 945 şarj kablosu, 49 fön makinası, 180 makas, 43 oto hoparlör, 43 el radyosu, 571 tıraş makinası, 124 madenci lambası, 38 mikrofon, 98 saç düzleştirici, 293 kulaklık, 191 hesap makinesi ve 169 kol saati ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek-Kahta kara yolunda bir minibüsü durdurdu.

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