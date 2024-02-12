Adıyaman'da 10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.İ'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.