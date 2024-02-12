Adıyaman'da yollar asfaltlanıyor
Adıyaman Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zarar gören yolların onarımı, asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla sürüş güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlıyor.
Bu kapsamda yayaların da daha güvenli hareket edebilmesine olanak sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde kaldırım düzenlemeleri de yapılıyor.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kenti daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü, şehri yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını kaydetti.
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