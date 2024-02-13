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        Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:25
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        Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu (2)
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        KARAMAN'AGÖNDERİLDİ

        Adıyaman'da beyin kanaması geçirip, şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay (31) için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehidin eşi Nejla, çocukları Ramazan (5) ve Eşref (3) ile silah arkadaşları katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu dua okudu. Törende şehit yakınları, tabutuna kapanıp, gözyaşı döktü. Tören sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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