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        Adıyaman'da kent meydanı projesinde sona yaklaşıldı

        Adıyaman'da inşa edilen "Kent meydanı projesi"nde sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:42
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        Adıyaman'da kent meydanı projesinde sona yaklaşıldı
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        Adıyaman'da inşa edilen "Kent meydanı projesi"nde sona yaklaşıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 dönümlük alana inşa edilen projede 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otoparkı, bin 240 kişi kapasiteye sahip cami, öğrencilerin ders çalışma ortamı, 250 metrekare kitap kafesi ve kütüphanesi, estetik görüntü kazandıracak havuzlar ve yeşil alanlar, bebek bakım odası, abdesthane ve umumi tuvaletler yer alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projeyle kentte ilk meydanın kazandırılacağını bildirdi.

        Projedeki otoparkla kent merkezindeki trafiğin de rahatlatılacağını anlatan Kılınç, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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