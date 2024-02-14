Adıyaman'da kent meydanı projesinde sona yaklaşıldı
Adıyaman'da inşa edilen "Kent meydanı projesi"nde sona yaklaşıldı.
Adıyaman'da inşa edilen "Kent meydanı projesi"nde sona yaklaşıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 dönümlük alana inşa edilen projede 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otoparkı, bin 240 kişi kapasiteye sahip cami, öğrencilerin ders çalışma ortamı, 250 metrekare kitap kafesi ve kütüphanesi, estetik görüntü kazandıracak havuzlar ve yeşil alanlar, bebek bakım odası, abdesthane ve umumi tuvaletler yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projeyle kentte ilk meydanın kazandırılacağını bildirdi.
Projedeki otoparkla kent merkezindeki trafiğin de rahatlatılacağını anlatan Kılınç, projenin kente hayırlı olmasını diledi.
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