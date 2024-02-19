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        Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

        Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 05:07 Güncelleme: 19.02.2024 - 05:20
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        Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Polis memuru Furkan Erkuş'un idaresindeki 01 AGA 962 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada öldüğü belirlenen Erkuş'un cenazesi, kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken araçta bulunan diğer polis memuru Güven Karaçur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis memuru Furkan Erkuş'un Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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