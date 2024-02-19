Husumetli aileler düğünde birbirine girdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada iki kadın darbedildi. Bir kişi de silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 19.02.2024 - 01:26 facebook

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