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        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören

        ADIYAMAN'daşarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş (25) için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Kaza, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Erkuş'un kullandığı 01 AGA 962 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Erkuş hayatını kaybetti; meslektaşı komiser Güven Karaçur yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaçur'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Erkuş için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Erkuş'un yakınları ile mesai arkadaşları katıldı. Özgeçmişi okunan 3 yıllık polis memuru Erkuş'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:23 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:27
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        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören
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        ADIYAMAN'daşarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş (25) için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Kaza, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Erkuş'un kullandığı 01 AGA 962 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Erkuş hayatını kaybetti; meslektaşı komiser Güven Karaçur yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaçur'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Erkuş için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Erkuş'un yakınları ile mesai arkadaşları katıldı. Özgeçmişi okunan 3 yıllık polis memuru Erkuş'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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