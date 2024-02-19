Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören ADIYAMAN'daşarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş (25) için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Kaza, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Erkuş'un kullandığı 01 AGA 962 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Erkuş hayatını kaybetti; meslektaşı komiser Güven Karaçur yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaçur'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Erkuş için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Erkuş'un yakınları ile mesai arkadaşları katıldı. Özgeçmişi okunan 3 yıllık polis memuru Erkuş'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 15:23 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:27 facebook

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