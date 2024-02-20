Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Adıyamanlı öğrencilere teşekkür videosu

        Adıyaman'da bir ilkokulda, mektup yazmasını öğrenen minik öğrencilerin Mehmetçik için kaleme aldığı duygu dolu satırlara, vatani görevini yapan askerlerden cevap geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Adıyamanlı öğrencilere teşekkür videosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da bir ilkokulda, mektup yazmasını öğrenen minik öğrencilerin Mehmetçik için kaleme aldığı duygu dolu satırlara, vatani görevini yapan askerlerden cevap geldi.

        Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu 1-I sınıfı öğrencileri mektup yazımını öğrendikleri derste, Ocak 2024'te Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olmasıyla ilgili komandolara moral vermek amacıyla mektuplar yazarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

        Mektupların iletildiği Hakkari Şemdinli Güzel Konak Jandarma Karakolu Komutanlığına bağlı komandolar da çektikleri videoda öğrencilere şu ifadelerle karşılık verdi:

        "Yazmış olduğunuz mektuplarınızı aldık ve çok mutlu olduk, hepinizin emeğine ve ellerine sağlık. Geleceğimiz size, vatan bize emanet. Ne mutlu Türk'üm diyene."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Adıyaman'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Çelikhan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Çelikhan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Eşi ile 10 yakınını kaybeden depremzede, konteyner kentte çalışıp, kızları...
        Eşi ile 10 yakınını kaybeden depremzede, konteyner kentte çalışıp, kızları...
        Adıyaman'daki depremzedeler afet konutlarına yerleşiyor
        Adıyaman'daki depremzedeler afet konutlarına yerleşiyor
        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören
        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören
        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi
        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi