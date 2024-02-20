Adıyaman'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 02 NA 257 plakalı otomobil, E.K'nin kullandığı 02 ADA 706 plakalı otomobille, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobillerin sürücüsü yaralandı.
Sürücüler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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