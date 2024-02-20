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        Adıyaman'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:12 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:29
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        Adıyaman'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        F.A. idaresindeki 02 NA 257 plakalı otomobil, E.K'nin kullandığı 02 ADA 706 plakalı otomobille, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada otomobillerin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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