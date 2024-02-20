Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çelikhan'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelikhan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes organize edildi.

        Zafer Mahallesinde Gençlik Merkezinde İYİLİKDER tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

        İYİLİKDER Çelikhan temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere, kermesin düzenlenmesine destek olan herkese teşekkür ederek, "Gazzeli kardeşlerimize yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. Siyonist İsrail devletinin bu savaşta çocuk ve kadın demeden herkesi hedef alıyor. Bizler burada sadece dua ve yardım amaçlı bulunuyoruz, elimizden gelen başka bir şey yok. O tarihten bu yana şu ana kadar dernek olarak 700 bin civarında yardım ulaştırdık. Bu kermese de Gazzeli kardeşlerimiz için bir faaliyet gerçekleştirdik." dedi.

        Kermes 3 gün boyunca sürecek, elde edilen gelirler Gazze yararına kullanılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak

        Benzer Haberler

        Eşi ile 10 yakınını kaybeden depremzede, konteyner kentte çalışıp, kızları...
        Eşi ile 10 yakınını kaybeden depremzede, konteyner kentte çalışıp, kızları...
        Adıyaman'daki depremzedeler afet konutlarına yerleşiyor
        Adıyaman'daki depremzedeler afet konutlarına yerleşiyor
        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören
        Adıyaman'da kazada ölen polis memuru için tören
        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi
        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi
        Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı