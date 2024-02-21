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        Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

        Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:41
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        Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan motosikleti durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan M.K. sorgulanmak üzere karakola götürülürken, motosikletin Adana'dan çalındığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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