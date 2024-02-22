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        Adıyaman'daki TOKİ konutlarına afetzede ailelerin yerleşmesi sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutlara depremzede ailelerin yerleşmesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:16
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        Adıyaman'daki TOKİ konutlarına afetzede ailelerin yerleşmesi sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutlara depremzede ailelerin yerleşmesi sürüyor.

        AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, AA muhabirine, depremden etkilenen afetzedelerin yapımı tamamlanan kalıcı konutlara yerleşmeye başladığını anlattı.

        Ailelerin heyecanlı olduklarını dile getiren Cindioğlu, "Bizler ailelerimizi konteyner kentten alarak buraya getiriyoruz. Bu heyecanı ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Örenli bölgesinde 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor. 8 Şubat'ta 1110 konutun kurasını çektik, hak sahibi ailelerimizin borçlandırmalarını yaptıktan sonra anahtarlarını teslim ediyoruz." diye konuştu.

        K-20 Konteyner Kenti'nde yaşayan Turan ailesi, buradaki komşularıyla vedalaşarak Örenli bölgesinde kendilerine kurada çıkan daireye AFAD ekiplerinin desteğiyle eşyalarını yerleştirdi.

        Sema Turan, konteyner hayatından çıkarak kalıcı konutlarda yaşamlarını sürdürecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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