Adıyaman'daki TOKİ konutlarına afetzede ailelerin yerleşmesi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutlara depremzede ailelerin yerleşmesi sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan konutlara depremzede ailelerin yerleşmesi sürüyor.
AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, AA muhabirine, depremden etkilenen afetzedelerin yapımı tamamlanan kalıcı konutlara yerleşmeye başladığını anlattı.
Ailelerin heyecanlı olduklarını dile getiren Cindioğlu, "Bizler ailelerimizi konteyner kentten alarak buraya getiriyoruz. Bu heyecanı ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Örenli bölgesinde 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor. 8 Şubat'ta 1110 konutun kurasını çektik, hak sahibi ailelerimizin borçlandırmalarını yaptıktan sonra anahtarlarını teslim ediyoruz." diye konuştu.
K-20 Konteyner Kenti'nde yaşayan Turan ailesi, buradaki komşularıyla vedalaşarak Örenli bölgesinde kendilerine kurada çıkan daireye AFAD ekiplerinin desteğiyle eşyalarını yerleştirdi.
Sema Turan, konteyner hayatından çıkarak kalıcı konutlarda yaşamlarını sürdürecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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