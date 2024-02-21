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        Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan balık fosili koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 19:29 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:40
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        Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan balık fosili koruma altına alındı.

        Oluklu köyünde yaşayan çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken bulduğu farklı yapıdaki taşı, Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.

        Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi.

        Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, balık fosilinin genelde göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görüldüğünü belirtti.

        Alkan, "Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin vaziyette görülüyor. Bu fosil, yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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