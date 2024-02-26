Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.G, İ.G.G. ve A.K. tutuklandı, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelikhan ilçesinde çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar kapsamında eşkalleri belirlenen Z.G, İ.G.G, A.K. ve S.G. Gölbaşı ilçesinde yakaladı.

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