Adıyaman şehitliğindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Adıyaman'da Yeni Mezarlık içerisinde yapımı süren şehitlikteki çalışmaların yüzde 96'sı tamamlandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, şehir kabristanlığının giriş kısmında şehitlerin defnedildiği alanın ıslah edilmesi, genişletilmesi, şehitlerin anılarının yaşatılacağı bir müzenin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şehitlikte tören alanının da bulunduğunu anlatan Vali Varol, şöyle konuştu:

"6 bin 600 metrekarelik bir alan, proje kapsamında içerisinde peyzajı, çevre düzenlemesi ve çeşitli olanakları olacak. Aynı zamanda kapalı alanda da şehitlerimizin anılarının çeşitli materyallerle hem basılı materyallerle hem dijital materyallerle yaşatılmasıyla ilgili güzel bir çalışma olacak.

Özel günlerde etkinlikler yapabilmemiz için tören alanı olacak. Şu an çalışmalar yüzde 96 seviyesinde, yakında tamamlanacak. Burası için de 10 milyona yakın bir harcama yapıldı. Depremden dolayı biraz gecikme oldu ama şu an tamamlanmak üzere. Son düzenlemeler yapılıyor ve inşallah kısa zamanda tamamlanacak."