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        Adıyaman'da yıkılan istinat duvarı bir otomobilde hasara yol açtı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan bir binanın istinat duvarı, park halindeki otomobile zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:26
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        Adıyaman'da yıkılan istinat duvarı bir otomobilde hasara yol açtı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan bir binanın istinat duvarı, park halindeki otomobile zarar verdi.

        Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'ndeki bir binanın istinat duvarı toprak kayması nedeniyle kısmen yıkıldı.

        Bir bölümü yıkıntının altında kalan park halindeki Mustafa Deniz'e ait 46 AAV 510 plakalı otomobil hasar gördü.

        Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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