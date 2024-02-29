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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, depremzede aileleri ziyaret etti

        Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, konteyner kentte kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:22
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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, depremzede aileleri ziyaret etti
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        Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, konteyner kentte kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

        Kaymakam Altınöz, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından konteyner kentte yaşamlarını sürdüren depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü.

        Burada kalan ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Altınöz, afet konutlarıyla ilgili hak sahipliği ve inşaat süreciyle ilgili bilgi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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