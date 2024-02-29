Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da ailesini darbeden şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da görme engelli babasıyla oğlunu tek katlı evin damından atarak annesini darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da ailesini darbeden şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da görme engelli babasıyla oğlunu tek katlı evin damından atarak annesini darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İddiaya göre, Musalla Mahallesi 1418 Sokak içerisinde yaşayan Y.G, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı görme engelli babası F.G. ile 12 yaşındaki oğlu H.G'yi tek katlı evin damından aşağıya attı. Daha sonra annesi Y.G'yi darbetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Y.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, olay yerinde bulunan av tüfeğine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'daki "yüzen adalar"ın kıyıya vurmaması için proje hazırlandı
        Adıyaman'daki "yüzen adalar"ın kıyıya vurmaması için proje hazırlandı
        Eşini ve 2 akrabasını öldürdü, mağarada yakalandı
        Eşini ve 2 akrabasını öldürdü, mağarada yakalandı
        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Adıyaman'da yıkılan istinat duvarı bir otomobilde hasara yol açtı
        Adıyaman'da yıkılan istinat duvarı bir otomobilde hasara yol açtı
        Adıyaman şehitliğindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı
        Adıyaman şehitliğindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı
        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüph...
        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüph...