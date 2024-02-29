Adıyaman'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Adıyaman'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da ortaokul öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki A.V. ile ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla A.V'yi bacağından yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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