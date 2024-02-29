Adıyaman'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki A.V. ile ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arasında sözlü tartışma çıktı.

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