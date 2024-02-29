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        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:25
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        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu vuran Kasım A. ile yardım ve yataklık yapan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinden geçirilen cinayetin şüphelisi Kasım A. ile kendisine yardım ve yataklık eden 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde Kasım A, eşi ve bacanağıyla tartışmış, tartışmanın büyümesiyle yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaralamıştı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli, saklandığı mağarada gözaltına alınmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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