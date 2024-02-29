Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi adliyeye sevk edildi.
27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu vuran Kasım A. ile yardım ve yataklık yapan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinden geçirilen cinayetin şüphelisi Kasım A. ile kendisine yardım ve yataklık eden 3 kişi adliyeye sevk edildi.
27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde Kasım A, eşi ve bacanağıyla tartışmış, tartışmanın büyümesiyle yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaralamıştı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli, saklandığı mağarada gözaltına alınmıştı.
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