Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Han idaresindeki 02 HA 702 plakalı traktör, Kuzevleri köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Han'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.