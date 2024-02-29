Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde Kasım A, eşi ve bacanağıyla tartışmış, tartışmanın büyümesiyle yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'yı ateş ederek öldürmüştü. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısı Kasım A. mağarada yakalanmış, 7 zanlı da gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Kasım A. ile cinayet zanlısına yardım ve yataklık yapan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 zanlı tutuklandı.

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