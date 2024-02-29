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        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:16
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        Adıyaman'da tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren cinayet şüphelisi ile beraberindeki 3 zanlı tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Kasım A. ile cinayet zanlısına yardım ve yataklık yapan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        27 Ocak'ta Taşkuyu köyünde Kasım A, eşi ve bacanağıyla tartışmış, tartışmanın büyümesiyle yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'yı ateş ederek öldürmüştü. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısı Kasım A. mağarada yakalanmış, 7 zanlı da gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan 4'ü jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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