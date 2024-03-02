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        Çelikhan'da otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:16
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        Çelikhan'da otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Mehmet Can idaresindeki 44 KN 771 plakalı otomobil, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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