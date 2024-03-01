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        Adıyaman'da depremzede öğrenciler için gezi düzenlendi

        Adıyaman'da depremlerden etkilenen 36 öğrenci için gezi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:22
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        Adıyaman'da depremzede öğrenciler için gezi düzenlendi
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        Adıyaman'da depremlerden etkilenen 36 öğrenci için gezi programı düzenlendi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Bethesna Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından yürütülen "Birlikte Eğlen, Sevin, Neşelen, İlerle Projesi" kapsamında program yapıldı.

        Proje kapsamında Şanlıurfa ve Mardin illerini ziyaret edecek 36 öğrenci için Besni ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, depremlerden etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla 3 gün sürecek gezi düzenlendiğini belirtti.

        Partal, öğrencilerin profesyonel turizm kokartlı tur rehberleri ve öğretmenlerin gözetimleri altında tarihi ve kültürel yerleri görme fırsatı bulduğunu aktararak tüm ulaşım, konaklama, müze girişleri, sigorta ve yemek bedellerinin proje kapsamında karşılandığını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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