Çelikhan'da üreticilere 4 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Çelikhan Orman İşletme Şefi Mahmut Keskinkılıç, "Ceviz fidanları, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen 4 bin adetten oluştu. Çelikhan ve Pınarbaşı beldesindeki üreticilerimize dağıtıyoruz. İnşallah ilerde bu fidanlardan güzel hasatlar elde edilecek." diye konuştu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından 4 bin tüplü ceviz fidanı üreticilere dağıtıldı.

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