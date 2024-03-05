Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çelikhan'da üreticilere 4 bin ceviz fidanı dağıtıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından 4 bin tüplü ceviz fidanı üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelikhan'da üreticilere 4 bin ceviz fidanı dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından 4 bin tüplü ceviz fidanı üreticilere dağıtıldı.

        Orman İşletme Şefliği tarafından Çelikhan Cumhuriyet Meydanında ceviz üreticilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Çelikhan Orman İşletme Şefi Mahmut Keskinkılıç, "Ceviz fidanları, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen 4 bin adetten oluştu. Çelikhan ve Pınarbaşı beldesindeki üreticilerimize dağıtıyoruz. İnşallah ilerde bu fidanlardan güzel hasatlar elde edilecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Florya'ya cemre düştü!
        Florya'ya cemre düştü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        YSK üyeleri Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        YSK üyeleri Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
        Adıyaman'da yaşlı adam asansörde ölü bulundu
        Adıyaman'da yaşlı adam asansörde ölü bulundu
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık
        Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık
        Ticaret Bakanı Bolat, Adıyaman'da partililerle buluştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Adıyaman'da partililerle buluştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (2)
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (2)
        Çelikhan'da otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı
        Çelikhan'da otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı