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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Adıyaman'da

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'da temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:16
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Adıyaman'da
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'da temaslarda bulundu.

        Fatih Erbakan, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Kahta ilçesi ile kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan partisinin seçim irtibat ve koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.

        Erbakan, buradaki konuşmasında, göreve gelmeleri halinde belediyelerde yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Partilerinin yükselişte olduğunu anlatan Erbakan, "Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi. Bunu siyaset bilimcileri, anketörler, yorumcular söylüyor. Bütün Türkiye'de muazzam bir dip dalga, rüzgar geliyor. Yeniden Refah Partisi her geçen gün oylarını artırmaya devam ediyor. Milletimizin özlediği, 1989 ve 1994 ruhunu yeniden canlandıracağız." diye konuştu.

        Erbakan, seçilmeleri halinde ahlaklı belediyeciliği hayata geçireceklerini belirterek, "Kaynak paketlerimiz hazır, ne yapılacağı belli. Bu seçimler, 2028'de merkezi hükümette milli görüşün, yeniden refahın iktidarının yolunu açacak. Peki ahlaklı belediyecilik neden önemli; Yıllardan beri milletimizin bunaldığı rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten kurtulabilmek için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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