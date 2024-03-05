Fatih Erbakan: Ahlaklı belediye başkanlarının işbaşına gelmesi lazım

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her şeyi rant olarak endeksleyen bir belediye başkanı değil, milletin derdiyle dertlenip millete hizmeti Allah'ın rızasının yolu olarak gören ahlaklı belediye başkanlarının işbaşına gelmesi lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'da partisinin adaylarını tanıtarak seçim bürosu açılışına katıldı. Açılış törenine katılan partililere hitap eden Fatih Erbakan, 31 Mart'ta kendilerine verilecek olan oylar ile ahlaklı belediyeciliğe kavuşulacağını ve 2028'de Yeniden Refah Partisi'ne iktidarının yolunun açılacağını söyledi. Ahlaklı belediyeciliği savunduklarını dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Ahlaklı belediyecilik niye önemli; yıllardan beri milletimizin bunaldığı rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten, örgütçü belediyecilikten kurtulabilmek için ahlaklı belediyecilik çok önemli. Vatandaşın derdiyle dertlenmek yerine kendi makam aracının markasını ve modelini düşünen, kendi makam odasındaki mobilyayı düşünen bir belediye başkanlığı anlayışı değil, milletin derdiyle dertlenen belediye başkanı, her şeyi yeşil dolar olarak gören, her şeyi rant olarak endeksleyen bir belediye başkanı değil, milletin derdiyle dertlenip millete hizmeti Allah'ın rızasının yolu olarak gören ahlaklı belediye başkanlarının işbaşına gelmesi lazım. Yeniden Refah Partisi 31 Mart zaferi onun için önemlidir. Yeniden Refah belediyeciliğini hakim kılmak üzere adım adım geliyoruz"