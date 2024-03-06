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        Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar bir araya geldi

        Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:53
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        Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar bir araya geldi
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        Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

        Perre Uygulama Oteli'nde bir araya gelen dernek üyeleri burada basın açıklaması yaptı.

        Dernek Başkanı Birsen Günay burada yaptığı açıklamada, kadınların öneminden bahsetti.

        Günay, şöyle konuştu:

        "Kadınlar, yıkıldığında ayağa kalkan ve küllerinden doğan Anka kuşu gibidirler. Yaşamımızda fark oluşturan kadınlarımızı sadece Kadınlar Günü'nde değil her gün başınızın tacı edinin. Onlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini unutmayınız. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bu gün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur." dedi.

        Program sonunda kadınlara karanfil verildi.

        Etkinliğe, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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