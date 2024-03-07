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        Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:34
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        Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vali Varol, buluşmadaki konuşmasında, Adıyaman'da oluşan hoşgörü atmosferini ve vatandaşın huzurunu bozmaya çalışan tüm yapılanmalarla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

        Bu kapsamda önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Varol, şöyle konuştu:

        "Mevcut hoşgörü, kardeşlik ve huzur ortamının gelişerek devam etmesini diliyorum. Adıyamanlıların sağduyusu ve desteğiyle daha güvenli bir Adıyaman’ı hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından 2024 yılının 2 ayında önemli başarılar da elde edildi. Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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