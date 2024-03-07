Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş kent merkezinin yüksek kesimleri de sisle kaplandı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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