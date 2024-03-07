Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

        Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

        Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

        Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş kent merkezinin yüksek kesimleri de sisle kaplandı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tarihi zirve! En sıcak şubat
        Tarihi zirve! En sıcak şubat
        Bakan Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeminde neler var?
        Bakan Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeminde neler var?
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar bir...
        Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar bir...
        Adıyaman'da 145 internet sitesine erişim engellendi
        Adıyaman'da 145 internet sitesine erişim engellendi
        Adıyaman'da 8 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da 8 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri boya üretiyor
        Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri boya üretiyor
        Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Adıyaman'da
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Adıyaman'da