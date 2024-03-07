Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

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