Çelikhan'da iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Asım Ö. idaresindeki 02 AK 636 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 CTM 445 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Asım Ö. 112 Acil Servis ekiplerince, Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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