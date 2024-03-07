Adıyaman'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yapılan çalışmada şüpheliler A.B, O.B, H.B.B. ile İ.Ç.Y, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı'nda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

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