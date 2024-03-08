Adıyaman'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Kahta ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 178 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, 40 aracı inceledi, çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı.
Uygulamada 2 araca 2 bin 196 lira idari para cezası kesildi.
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