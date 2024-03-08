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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:54
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

        Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada, 11,12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.M, İ.K. ve A.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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