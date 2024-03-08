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        Adıyaman Valisi Varol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:58
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        Adıyaman Valisi Varol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Varol mesajında, kadınların karşılıksız sevginin ve eşsiz hoşgörünün yegane temsilcileri olduğunu belirterek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kadınların önemine değinen Varol, şunları kaydetti:

        "Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumluluklarımızı paylaşır, yükümüze omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır sevgi ve masumiyet taşır. Gerek inancımız gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Bu kadim toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş olan Türk kadını, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri de savaşmışlardır."

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