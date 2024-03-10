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        Haberler Gündem Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü - Güncel haberler

        Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü

        Samsun'un Bafra ilçesi Müstecep Mahallesi'nde Bahri S. ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. arasında tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 00:55 Güncelleme: 10.03.2024 - 00:55
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        Akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
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        Alınan bilgiye göre, Müstecep Mahallesi'nde Bahri S. (35) ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. (32) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem S, tabancayla ateş ederek Bahri S'yi göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bahri S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekrem S, suç aleti tabancayla jandarmaya teslim oldu.

        Bahri S’nin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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