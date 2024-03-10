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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü

        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü

        Gaziantep'te bir sürücü otomobilin kontrolünü yitirince önce 16 yaşındaki Mustafa'ya çarptı, ardından apartman bahçesine düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 00:09 Güncelleme: 10.03.2024 - 00:09
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        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
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        Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Mustafa D.'ye (16) çarpıp, apartmanın bahçesine düştü. Hastaneye kaldırılan Mustafa D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        Kaza, akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Mustafa D.'ye çarpıp, ardından bir apartmanın bahçesine düştü.

        Fotoğraf: DHA

        AĞIR YARALANDI

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa D., Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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