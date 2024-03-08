Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'yı ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kadın Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek kurslara katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın, konteyner kentteki kadınlara karanfil dağıttı.

        Aydın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek mimarlarının kadınlar olduğunu belirterek "Kadınlarımıza güveniyoruz, aileyi bir arada tutan bir unsurdur, onların her zaman yanındayız ve destekçileriyiz." dedi.

        Ahmet Aydın'a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ve AK Parti Kahta Belediye Başkan adayı Mehmet Can Hallaç eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Adıyaman Valisi Varol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Adıyaman Valisi Varol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Adıyaman'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan Adıyaman'da esnafı zi...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan Adıyaman'da esnafı zi...
        Çelikhan'da iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı
        Çelikhan'da iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı
        Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi