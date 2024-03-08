Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'yı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

Kadın Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek kurslara katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın, konteyner kentteki kadınlara karanfil dağıttı.

Aydın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek mimarlarının kadınlar olduğunu belirterek "Kadınlarımıza güveniyoruz, aileyi bir arada tutan bir unsurdur, onların her zaman yanındayız ve destekçileriyiz." dedi.

Ahmet Aydın'a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ve AK Parti Kahta Belediye Başkan adayı Mehmet Can Hallaç eşlik etti.