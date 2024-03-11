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        Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:55
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        Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
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        Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Siteler Mahallesi'nde A.Y. (72), henüz bilinmeyen nedenle eşi Naile Y. (71) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, bıçakla Naile Y'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naile Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Naile Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Zanlı A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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