Çankırı'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Çankırı'da gece yarısı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Olayda 88 yaşındaki Mürvet Dilbaz hayatını kaybetti
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde Mürvet Dilbaz'ın (88) evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dilbaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Fotoğraflar: İHA