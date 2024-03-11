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        Haberler Gündem Güncel Çankırı'da bir evde çıkan yangında Mürvet Dilbaz hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Çankırı'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Çankırı'da gece yarısı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Olayda 88 yaşındaki Mürvet Dilbaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:07
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        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
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        Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde Mürvet Dilbaz'ın (88) evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dilbaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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