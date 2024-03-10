Adıyaman'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.C. kent kırsalında yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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