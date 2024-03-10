Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.C. kent kırsalında yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklan...
        Adıyaman'da ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklan...
        Bakan Yardımcıları Gürgen ve Aydın Gölbaşı'nda temaslarda bulundu
        Bakan Yardımcıları Gürgen ve Aydın Gölbaşı'nda temaslarda bulundu
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'yı ziyaret etti
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'yı ziyaret etti
        Adıyaman Valisi Varol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Adıyaman Valisi Varol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Adıyaman'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı