Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Konak'ta Yunus A. tarafından öldürülen İlayda Alkan'ın olay anı görüntüleri dosyada! - İzmir son dakika haberi

        Hem kırık şişe hem bıçakla saldırdı! İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada

        İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde parkta otururken, Yunus A.'nın (31) bıçaklı saldırısına uğrayan İlayda Alkan ve annesi Oya Tarhan'ın soruşturma dosyasına dehşetin görüntüleri girdi. Dosyaya giren görüntülere göre, katil zanlısı elinde bir bıçak ve alkol şişesiyle parkta oturan anne kıza yaklaşıyor. Önce şişeyi kıran katil zanlısı, ardından anne ve kıza bıçaklı saldırıyor. Tutuklanan zanlı, önce olayı hatırlamadığını ancak daha sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti

        Giriş: 11.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Korkunç olay, 3 gün önce saat 23.30 sıralarında, Konak’ta bir parkta meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, parkta otururken bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Bıçaklı saldırıda anne ağır yaralandı, 20 yaşındaki kızı İlayda Alkan hayatını kaybetti. İzmir’de yaşanan bu vahşetin görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

        REKLAM

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmada saldırıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yakalandığında önce olayı hatırlamadığını iddia eden katil zanlısı Yunus Y., daha sonra cinayeti işlediğini itiraf etti. Yunus Y., ifadesinde, karşı tarafın önce bıçakla saldırdığını iddia ederek kendisinin buna karşılık verdiğini iddia etti.

        DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

        Dehşetin ardından, çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kamera görüntüleri elde etti. Elde edilen görüntülere göre, anne ve kızı parkta oturuyor. Bu sırada zanlı, elinde alkol şişesi ve bıçakla anne ve kızına doğru ilerliyor. Zanlı önce elindeki şişeyi kırıyor, ardından bankta oturan anne kıza nedensiz şekilde saldırmaya başlıyor. Elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

        REKLAM

        KENDİSİNİ Mİ VURDU YOKSA KARŞI TARAF MI VURDU?

        Olay yerinde yapılan incelemede ikinci bir bıçak bulunmuştu. Görüntülere göre, saldırıyı ilk gerçekleştirenin zanlı olduğu görülüyor.

        İkinci bıçağın ise genç kıza ait olma ihtimalinin olduğu ve saldırı üzerine kendisini korumak için kullanmaya çalıştığı düşünülüyor. Bir diğer ihtimale göre görüntülerde Yusuf Y.’nin bir ara dizleri üzerine düştüğü görülüyor. O an kazayla dizini bıçaklamış olma ihtimali de değerlendiriliyor.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #ilayda alkan
        #Oya Tarhan
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı